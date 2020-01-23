50% украинцев, которые воевали на Донбассе, по возвращении домой сталкиваются с дискриминацией в обществе.

Об этом свидетельствуют данные исследования Международной организации по миграции (МОМ), передает Deutsche Welle.

Каждый третий из имевших до войны работу, вопреки закону, потерял свое рабочее место, а доходы их семей меньше, чем в среднем по Украине.

Одной из главных своих проблем по возвращении домой воевавшие в Донбассе украинцы считают недоброжелательное отношение к себе. 49% опрошенных сталкивались хотя бы с одним случаем предвзятого или несправедливого отношения, треть опрошенных столкнулась с этим в транспорте, 14% — при получении медицинских услуг, 11% —при регистрации на получение льгот, а еще 10% —при получении административных услуг в учреждениях социальной защиты. Причинами этого 78% бывших участников военных действий в Донбассе считают непонимание населением Украины того факта, что в стране продолжается вооруженный конфликт.

Как следствие, украинцы, воевавшие в Донбассе, остро чувствуют несправедливость своего положения. 74% из них отметили, что война изменила их навсегда. Примерно столько же считают, что понять их потребности могут только такие же, как они — участники боевых действий. 66% опрошенных ощущают нарушение своих прав в гражданской жизни, а каждый третий чувствует себя оторванным от основной части общества.

Еще одной проблемой опрошенные назвали сложности при получении необходимых документов. Только 6% имеют удостоверение личности с инвалидностью, тогда как ранения или болезни в результате участия в боевых действиях получила четверть опрошенных. Большинство из них не смогли подтвердить инвалидность из-за бюрократических препятствий.

Также сообщается, что только 67% опрошенных после возвращения с войны нашли хорошо оплачиваемую работу. Причинами этого, по данным исследования, стало отсутствие рабочих мест с необходимой квалификацией, а также дискриминация и требование дополнительных документов о состоянии здоровья при оформлении на работу.

Выводы исследования основаны на опросе 2530 респондентов в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях Украины, проведенном с июля по октябрь прошлого года.

Напомним, в ноябре прошлого года в Николаеве более 100 семей получили квартиры в новом доме — среди них участники АТО и переселенцы.