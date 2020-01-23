Реализация положений принятого Радой закона «О среднем образовании» может привести к тому, что 70 000 учителей-пенсионеров будут уволены и оставят школу.

Об этом говорится в письме профсоюза работников образования и науки, адресованном спикеру украинского парламента.

В нем председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова просят не подписывать закон, принятый парламентом 16 января, и не подавать его на подпись президенту. В профсоюзе указывают, что закон предусматривает перевод учителей и директоров школ, которые уже получат пенсию по возрасту, на срочные договоры. В результате к 1 июля 2020 более 70 000 учителей и воспитателей, педагогов-организаторов, руководителей кружков, других педагогических работников будут уволены, и они «за такое их унижение, могут не откликнуться на предложения приступить к работе по договору сроком один год». А в некоторых школах процент учителей-пенсионеров достигает трети коллектива.

Также в профсоюзе раскритиковали норму статьи 32 закона о том, что создавать лицеи — учреждения общего среднего образования III степени, можно только областным советам и городским советам городов, население которых составляет более 50 тысяч. Это лишит права и возможности получать полное образование по месту жительства ученикам даже в городах, не говоря уже о сельских детях.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о среднем образовании. «За» проголосовали 327 народных депутатов