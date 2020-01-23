Сегодня, 23 января, в Первомайске попрощались с бойцом 72-й отдельной механизированной бригады Александром Слободанюком, который погиб на Донбассе 19 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.

Последнюю честь Герою отдали родные и побратимы, жители города и представители власти. Прощание с погибшим воином проходило в Городском центре культуры и досуга имени Евфросинии Зарницкой.

«Светлая память о настоящем патриоте, мужественном сыне родной земли, который ценой собственной жизни защищал территориальную целостность страны и право украинцев на мир, навсегда останется в сердцах жителей Первомайска и Николаевской области. Герои не умирают!», - говорится в сообщении.

Младшему сержанту Александру Слободанюку 7 января исполнилось 48 лет, 22 из них он посвятил служению Украине.