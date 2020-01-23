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Сегодня, 23 января, в Первомайске попрощались с бойцом 72-й отдельной механизированной бригады Александром Слободанюком, который погиб на Донбассе 19 января.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.
Последнюю честь Герою отдали родные и побратимы, жители города и представители власти. Прощание с погибшим воином проходило в Городском центре культуры и досуга имени Евфросинии Зарницкой.
«Светлая память о настоящем патриоте, мужественном сыне родной земли, который ценой собственной жизни защищал территориальную целостность страны и право украинцев на мир, навсегда останется в сердцах жителей Первомайска и Николаевской области. Герои не умирают!», - говорится в сообщении.
Младшему сержанту Александру Слободанюку 7 января исполнилось 48 лет, 22 из них он посвятил служению Украине.
Сегодня, 23 января, в Первомайске попрощались с бойцом 72-й отдельной механизированной бригады Александром Слободанюком, который погиб на Донбассе 19 января.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.
Последнюю честь Герою отдали родные и побратимы, жители города и представители власти. Прощание с погибшим воином проходило в Городском центре культуры и досуга имени Евфросинии Зарницкой.
«Светлая память о настоящем патриоте, мужественном сыне родной земли, который ценой собственной жизни защищал территориальную целостность страны и право украинцев на мир, навсегда останется в сердцах жителей Первомайска и Николаевской области. Герои не умирают!», - говорится в сообщении.
Младшему сержанту Александру Слободанюку 7 января исполнилось 48 лет, 22 из них он посвятил служению Украине.