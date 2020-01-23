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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Там также отметили, что за прошедшую неделю (13-19 января) ОРВИ в Украине заболели более 142 тысяч человек, из них более 60% — дети.
«По результатам лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции в 13 из 45 образцов материалов определены вирусы гриппа: 6 — типа А (Н1) pdm09, 2 — типа А (Н3), 3 — типа а не субтипированный и 2 — типа B», — отметили в Минздраве.
Там добавили, что эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями превышен только в Тернопольской области.
В Минздраве напомнили, что лучшей профилактикой от гриппа является вакцинация. Всего с начала октября в Украине сделали прививки почти 232 тысяч человек, а за последнюю неделю почти 1,5 тысячи человек.
Напомним, в Николаеве с завтрашнего дня на карантин закрывается школа №1.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Там также отметили, что за прошедшую неделю (13-19 января) ОРВИ в Украине заболели более 142 тысяч человек, из них более 60% — дети.
«По результатам лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции в 13 из 45 образцов материалов определены вирусы гриппа: 6 — типа А (Н1) pdm09, 2 — типа А (Н3), 3 — типа а не субтипированный и 2 — типа B», — отметили в Минздраве.
Там добавили, что эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями превышен только в Тернопольской области.
В Минздраве напомнили, что лучшей профилактикой от гриппа является вакцинация. Всего с начала октября в Украине сделали прививки почти 232 тысяч человек, а за последнюю неделю почти 1,5 тысячи человек.
Напомним, в Николаеве с завтрашнего дня на карантин закрывается школа №1.