Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, который на протяжении двух дней проводил экстренное заседание по новому коронавирусу (2019-nCoV), решил не объявлять «чрезвычайную ситуацию» в сфере здравоохранения на международном уровне.

Об этом сообщается в Twitter Всемирной организации здравоохранения.

"584 cases have now been reported to WHO, including 17 deaths. 575 of those cases & all of the deaths have been reported in #China, with other cases reported in Japan, the Republic of Korea, Singapore, Thailand, the United States of America & Vietnam"-@DrTedros on #coronavirus