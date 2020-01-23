Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, который на протяжении двух дней проводил экстренное заседание по новому коронавирусу (2019-nCoV), решил не объявлять «чрезвычайную ситуацию» в сфере здравоохранения на международном уровне.

Об этом сообщается в Twitter Всемирной организации здравоохранения.

"584 cases have now been reported to WHO, including 17 deaths. 575 of those cases & all of the deaths have been reported in #China, with other cases reported in Japan, the Republic of Korea, Singapore, Thailand, the United States of America & Vietnam"-@DrTedros on #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 23, 2020

— Сегодня я не объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией, - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус по итогам двухдневных экстренных переговоров.

По его словам, в настоящее время в ВОЗ зарегистрированы 584 случая заболевания, в том числе 17 случаев смерти. 575 случаев и все случаи смерти зарегистрированы в Китае. Также случаи заражения арегистрированы в Японии, Республике Корея, Сингапуре, Таиланде, Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме.

Глава ВОЗ заявил, что доказательств распространения вируса от человека к человеку за пределами Китая нет.

Напомним, в Китае с 23 января ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию.