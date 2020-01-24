|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:26
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:44
|Заход солнца:
|16:35
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.15 грн
|24.55 грн
|EUR
|26.1 грн
|27.15 грн
Клинические испытания вакцин против нового коронавируса, поразившего Китай и распространившегося за его пределы, могут быть проведены летом.
Об этом в Давосе заявил исполнительный директор Коалиции по инновациям для предотвращения эпидемий (CEPI) Ричард Гатчетт, передает «Радио Свобода».
В настоящее время врачи не имеют вакцины или противовирусных препаратов против коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае.
— У нас есть три партнерства для разработки вакцин против нового коронавируса. Наша цель состоит в том, чтобы эти вакцины были очень быстро разработаны, чтобы начать клинические испытания, возможно, уже летом, - сказал Ричард Гатчетт.
Напомним, ВОЗ заявляет, что коронавирус Китая, от которого страдают сотни людей, еще не привел к глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.
Клинические испытания вакцин против нового коронавируса, поразившего Китай и распространившегося за его пределы, могут быть проведены летом.
Об этом в Давосе заявил исполнительный директор Коалиции по инновациям для предотвращения эпидемий (CEPI) Ричард Гатчетт, передает «Радио Свобода».
В настоящее время врачи не имеют вакцины или противовирусных препаратов против коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае.
— У нас есть три партнерства для разработки вакцин против нового коронавируса. Наша цель состоит в том, чтобы эти вакцины были очень быстро разработаны, чтобы начать клинические испытания, возможно, уже летом, - сказал Ричард Гатчетт.
Напомним, ВОЗ заявляет, что коронавирус Китая, от которого страдают сотни людей, еще не привел к глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.