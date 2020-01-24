Клинические испытания вакцин против нового коронавируса, поразившего Китай и распространившегося за его пределы, могут быть проведены летом.

Об этом в Давосе заявил исполнительный директор Коалиции по инновациям для предотвращения эпидемий (CEPI) Ричард Гатчетт, передает «Радио Свобода».

В настоящее время врачи не имеют вакцины или противовирусных препаратов против коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае.

— У нас есть три партнерства для разработки вакцин против нового коронавируса. Наша цель состоит в том, чтобы эти вакцины были очень быстро разработаны, чтобы начать клинические испытания, возможно, уже летом, - сказал Ричард Гатчетт.

Напомним, ВОЗ заявляет, что коронавирус Китая, от которого страдают сотни людей, еще не привел к глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.