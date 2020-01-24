Руководству ООН порекомендовали не использовать мессенджер WhatsApp для рабочих переписок.

Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, пишет Новое время.

— На данный момент высшему руководству ООН было рекомендовано не использовать WhatsApp как незащищенный механизм коммуникации. Так что нет, я не думаю, что генеральный секретарь не использует его, - сказал Фархан Хак, отвечая на вопрос, пользуется ли генсек ООН Антониу Гутерриш WhatsApp для переговоров с мировыми лидерами.

При этом он не стал комментировать комментарий о возможной причастности наследного принца Саудовской Аравии к взлому телефона главы Amazon с помощью WhatsApp.

В начале января 2019 года Джефф и Маккензи Безос объявили о разводе. По информации WSJ, они сделали это примерно через 48 часов после того, как журналисты National Enquirer обратились к Безос за комментарием о его отношениях с телеведущей Лорен Санчес. Тогда председатель Amazon нанял следователя Гэвина где Беккера, чтобы выяснить, как Enquirer получил его переписки. По мнению следователя, информацию изданию слили люди, которые работали на Саудовскую Аравию. Это якобы связано с тем, что издание Washington Post, которое принадлежит Безосу, активно освещало тему убийства оппозиционного саудовским властям колумниста издания Джамаля Хашогги в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре прошлого года. Тогда в National Enquirer открыто заявили, что получили данные от брата Лорен Майкла Санчеса.

Ранее сообщалось о том, что американский интернет-ритейлер Amazon.com. Inc. занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира третий год подряд, при этом его стоимость достигла рекордных $220,8 миллиарда.