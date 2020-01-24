В Испании в результате действия холодного фронта, сопровождающегося сильным ветром и снегопадом, погибли тринадцать человек.

Об этом сообщила служба Гражданской защиты, передает Слово и дело.

Отмечается, что последней жертвой стал мужчина в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония).

«Мужчина 50 лет погиб, когда ловил рыбу среди скал», − указано в сообщении службы.

Власти призвали граждан соблюдать повышенные меры предосторожности.

Наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии.

Так, в Валенсии погибли пять человек, в Каталонии четыре, в Андалусии двое, в Кастилии и Леоне один, в Астурии один. Кроме того, несколько человек пропали без вести.

Напомним, среди погибших от циклона в Испании есть украинец.