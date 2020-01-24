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В Испании в результате действия холодного фронта, сопровождающегося сильным ветром и снегопадом, погибли тринадцать человек.
Об этом сообщила служба Гражданской защиты, передает Слово и дело.
Отмечается, что последней жертвой стал мужчина в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония).
«Мужчина 50 лет погиб, когда ловил рыбу среди скал», − указано в сообщении службы.
Власти призвали граждан соблюдать повышенные меры предосторожности.
Наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии.
Так, в Валенсии погибли пять человек, в Каталонии четыре, в Андалусии двое, в Кастилии и Леоне один, в Астурии один. Кроме того, несколько человек пропали без вести.
Напомним, среди погибших от циклона в Испании есть украинец.
В Испании в результате действия холодного фронта, сопровождающегося сильным ветром и снегопадом, погибли тринадцать человек.
Об этом сообщила служба Гражданской защиты, передает Слово и дело.
Отмечается, что последней жертвой стал мужчина в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония).
«Мужчина 50 лет погиб, когда ловил рыбу среди скал», − указано в сообщении службы.
Власти призвали граждан соблюдать повышенные меры предосторожности.
Наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии.
Так, в Валенсии погибли пять человек, в Каталонии четыре, в Андалусии двое, в Кастилии и Леоне один, в Астурии один. Кроме того, несколько человек пропали без вести.
Напомним, среди погибших от циклона в Испании есть украинец.