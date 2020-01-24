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Одна из средних школ в пригороде Вашингтона (США) не приняла 21 школьника из Китая, которые прибыли по обмену на двухнедельное обучение.
Об этом сообщает The Washington Post
Ученики прибыли из китайской провинции Ичанг в Нью-Йорк (США). Планировалось, что на автобусе они доедут до школы Лонгфеллоу в округе Феирфакс. Американские семьи готовы были принять учеников, прибывших по программе обмена на две недели.
Но директор школы принял решение отказать им в обучении, мотивировав это опасностью заражения других учеников неизвестным коронавирусом из Китая.
— Здоровье и безопасность наших учеников и персонала остаются первоочередной задачей для нас. Хотя чиновники из управления здравоохранения считают, что риск передачи заболевания нового коронавируса от китайских учеников очень низкий, мы считаем нужным изменить планы, – сказал он.
Местные власти приняли решение разместить детей в отеле.
Для того чтобы программа по обмену все же состоялась, в школе пообещали найти способ устроить виртуальную коммуникацию с китайскими учениками.
Напомним, что Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая сообщила о 25 летальных случаях вследствие заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в стране.
Одна из средних школ в пригороде Вашингтона (США) не приняла 21 школьника из Китая, которые прибыли по обмену на двухнедельное обучение.
Об этом сообщает The Washington Post
Ученики прибыли из китайской провинции Ичанг в Нью-Йорк (США). Планировалось, что на автобусе они доедут до школы Лонгфеллоу в округе Феирфакс. Американские семьи готовы были принять учеников, прибывших по программе обмена на две недели.
Но директор школы принял решение отказать им в обучении, мотивировав это опасностью заражения других учеников неизвестным коронавирусом из Китая.
— Здоровье и безопасность наших учеников и персонала остаются первоочередной задачей для нас. Хотя чиновники из управления здравоохранения считают, что риск передачи заболевания нового коронавируса от китайских учеников очень низкий, мы считаем нужным изменить планы, – сказал он.
Местные власти приняли решение разместить детей в отеле.
Для того чтобы программа по обмену все же состоялась, в школе пообещали найти способ устроить виртуальную коммуникацию с китайскими учениками.
Напомним, что Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая сообщила о 25 летальных случаях вследствие заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в стране.