В Украине в детских домах-интернатах проживает 3422 ребенка.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу Министерства социальной политики и пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Отметим, что согласно законодательству Украины, государственный контроль за деятельностью интернатных учреждений всех типов и форм собственности осуществляют Министерство образования и науки Украины, Министерство социальной политики Украины, министерства и другие центральные органы исполнительной власти, к сфере управления которых относятся заведения.

Как отметили в Министерстве социальной политики, согласно данным за 2018 год, в системе социальной защиты населения в детских домах-интернатах проживает 1,7 тысяч детей.

— В 42 детских домах-интернатах системы социальной защиты населения проживает 1,7 тысячи детей, - сказано в сообщении.

В МОН сообщили, что по данным 2018 года в системе образования в детских домах-интернатах проживает 1722 детей.

— По статистическим данным, на 1 января 2019 года в системе образования функционировали 30 детских домов, где воспитывались 1238 детей, и 9 школ-интернатов с 484 учениками, - отмечается в сообщении.

Так, добавив эти цифры получается, что в Украине в детских домах-интернатах проживает 3422 ребенка в 81 детском доме-интернате.

Также отмечается, что с начала реализации Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 годы с сентября 2018 года, по данным Минсоцполитики, было ликвидировано 22 учреждения системы социальной защиты населения.

— ...От 09.08.2018... реформировано 59 заведений институционального ухода и воспитания, в частности: ликвидировано 22, реформировано в дневные заведения 12, реформировано в стационарные учреждения 25, - добавляется в сообщении.

В МОН отметили, что на протяжении 2017-2019 годов в системе образования ликвидировали 9 заведений.

— В течение 2017-2019 годов была прекращена деятельность 7 детских домов и 2 школ-интернатов для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, - отмечается в ответе на запрос.

Так, с начала реформы в Украине ликвидировали 31 детский дом-интернат.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске на Николаевщине началось строительство детского дома семейного типа, в новом доме планируется проживание семьи, которая возьмет на совместное проживание и воспитание до 10 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки.