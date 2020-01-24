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В Украине половина граждан, воевавших на Донбассе, после возвращения с войны сталкивается с дискриминацией в обществе, бедностью и нарушением их прав.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Международной организацией по миграции (МОМ), пишет DW.
— Половина ветеранов после возвращения с войны на Донбассе сталкивается с дискриминацией в обществе. Каждый третий из них, кто имел работу, вопреки закону потеряли свои рабочие места. Доходы ветеранских семей меньше, чем в среднем по Украине, – говорится в выводах исследования.
Так, 49% опрошенных ветеранов сталкивались с хотя бы одним случаем предвзятого или несправедливого отношения, треть опрошенных претерпела это в транспорте, 14% при получении медицинских услуг, 11% — во время регистрации на получение льгот, 10% – во время предоставления им административных услуг в учреждениях социальной защиты. Причинами такого отношения сами ветераны считают непонимание населением Украины того, что в государстве продолжается вооруженный конфликт. С этим согласились 78% опрошенных.
66% опрошенных чувствуют, что в гражданской жизни их права нарушаются, а каждый третий опрошенный ветеран чувствует себя оторванным от основной части общества.
— Занятость является ключевым фактором реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь, – отметила менеджер программы Международной организации по миграции Тереза Розенфельд.
По ее словам, только 67% опрошенных участников боевых действий на Донбассе после возвращения с войны нашли оплачиваемую работу.
Причинами этого, по данным исследования, являются предложения вакансий с низкими зарплатами, отсутствие вакансий по квалификациям ветеранов, а также дискриминация и требование дополнительных документов о здоровье при оформлении на работу.
Социологи заключили, что в целом участники войны на Донбассе сталкиваются с равнодушием украинского общества, дискриминацией и бедностью. Как следствие, участники боевых действий остро чувствуют несправедливость своего положения и препятствия в адаптации к гражданской жизни.
Выводы исследования основаны на опросе, проведенном в рамках проекта «Жизнь после конфликта: опрос о социально-демографических и социально-экономических характеристиках ветеранов конфликта на востоке Украины и их семей». Проект реализовался с июля по октябрь 2019 года и профинансирован Евросоюзом.
Участие в опросе приняли 2530 респондентов в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях Украины.
В Украине половина граждан, воевавших на Донбассе, после возвращения с войны сталкивается с дискриминацией в обществе, бедностью и нарушением их прав.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Международной организацией по миграции (МОМ), пишет DW.
— Половина ветеранов после возвращения с войны на Донбассе сталкивается с дискриминацией в обществе. Каждый третий из них, кто имел работу, вопреки закону потеряли свои рабочие места. Доходы ветеранских семей меньше, чем в среднем по Украине, – говорится в выводах исследования.
Так, 49% опрошенных ветеранов сталкивались с хотя бы одним случаем предвзятого или несправедливого отношения, треть опрошенных претерпела это в транспорте, 14% при получении медицинских услуг, 11% — во время регистрации на получение льгот, 10% – во время предоставления им административных услуг в учреждениях социальной защиты. Причинами такого отношения сами ветераны считают непонимание населением Украины того, что в государстве продолжается вооруженный конфликт. С этим согласились 78% опрошенных.
66% опрошенных чувствуют, что в гражданской жизни их права нарушаются, а каждый третий опрошенный ветеран чувствует себя оторванным от основной части общества.
— Занятость является ключевым фактором реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь, – отметила менеджер программы Международной организации по миграции Тереза Розенфельд.
По ее словам, только 67% опрошенных участников боевых действий на Донбассе после возвращения с войны нашли оплачиваемую работу.
Причинами этого, по данным исследования, являются предложения вакансий с низкими зарплатами, отсутствие вакансий по квалификациям ветеранов, а также дискриминация и требование дополнительных документов о здоровье при оформлении на работу.
Социологи заключили, что в целом участники войны на Донбассе сталкиваются с равнодушием украинского общества, дискриминацией и бедностью. Как следствие, участники боевых действий остро чувствуют несправедливость своего положения и препятствия в адаптации к гражданской жизни.
Выводы исследования основаны на опросе, проведенном в рамках проекта «Жизнь после конфликта: опрос о социально-демографических и социально-экономических характеристиках ветеранов конфликта на востоке Украины и их семей». Проект реализовался с июля по октябрь 2019 года и профинансирован Евросоюзом.
Участие в опросе приняли 2530 респондентов в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях Украины.