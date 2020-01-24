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В 2019 году гражданство Российской Федерации получили 229 тысяч 422 украинца.
Такие данные опубликовало Министерство внутренних дел РФ, передает канал 112.
Также в прошлом году было принято решение о выдаче 53,4 тысячи украинцам видов на жительство. По данным российских властей, в настоящее врем на территории РФ вид на жительство имеет 155,9 тыс.украинцев. Кроме того, наши сограждане за год получили 53,9 тысяч разрешений на временное проживание. Всего же по таким разрешениям в России проживает 114,5 тысяч украинцев.
В МВД РФ также сообщили, что за 2019 год Россию с частным визитом посетили 550,1 тысяч украинцев, еще 435,5 тысяч человек приезжали в РФ на работу и 35,3 тысяч украинцев на учебу. Также россиские спецслужбы зарегистрировали 56,8 тысяч украинских туристов и 56,2 тысяч человек, которые приезжали по иным причинам.
Всего в прошлом году МВД РФ поставило на миграционный учет 1 641 730 украинцев и сняло - 1 309 198 граждан нашей страны.
В сравнении с предыдущими годами, в 2019 году количество получивших гражданстов РФ увеличилось более чем в два раза. Так, например, в 2018 году российский паспорт получили 83,8 тысячи украинцев, а в 2017 году - 85,1 тысяч человек.
Напомним, за 2019 год более 21 тысячи человек получили гражданство Украины, в частности, по рождению, на основании указов Президента и по территориальному происхождению.
В 2019 году гражданство Российской Федерации получили 229 тысяч 422 украинца.
Такие данные опубликовало Министерство внутренних дел РФ, передает канал 112.
Также в прошлом году было принято решение о выдаче 53,4 тысячи украинцам видов на жительство. По данным российских властей, в настоящее врем на территории РФ вид на жительство имеет 155,9 тыс.украинцев. Кроме того, наши сограждане за год получили 53,9 тысяч разрешений на временное проживание. Всего же по таким разрешениям в России проживает 114,5 тысяч украинцев.
В МВД РФ также сообщили, что за 2019 год Россию с частным визитом посетили 550,1 тысяч украинцев, еще 435,5 тысяч человек приезжали в РФ на работу и 35,3 тысяч украинцев на учебу. Также россиские спецслужбы зарегистрировали 56,8 тысяч украинских туристов и 56,2 тысяч человек, которые приезжали по иным причинам.
Всего в прошлом году МВД РФ поставило на миграционный учет 1 641 730 украинцев и сняло - 1 309 198 граждан нашей страны.
В сравнении с предыдущими годами, в 2019 году количество получивших гражданстов РФ увеличилось более чем в два раза. Так, например, в 2018 году российский паспорт получили 83,8 тысячи украинцев, а в 2017 году - 85,1 тысяч человек.
Напомним, за 2019 год более 21 тысячи человек получили гражданство Украины, в частности, по рождению, на основании указов Президента и по территориальному происхождению.