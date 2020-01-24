В Николаевской области браконьеры в полевой лесополосе вырубили 24 деревьев деревьев породы «Акация» и еще 4 дерева повредили.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Николаевской области.

Сообщается, что 22 января 2020 государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Николаевской области совместно с сотрудниками Национальной полиции зафиксировали факт сноса 26 деревьев породы «Акация» и повреждения 4 деревьев породы «Акация» в полезащитной лесополосе возле села Колодца Николаевского района. На месте происшествия было обнаружено транспортное средство, загруженный спиленными деревьями и орудия незаконной рубки деревьев.

Отмечается, что все вещественные доказательства были изъяты, а на нарушителей составлен протокол об административном правонарушении. Размер вреда, причиненного в результате незаконного повреждения деревьев, составляет 23 тысячи гривен.

— Материалы готовятся для передачи в органы Национальной полиции для решения вопроса о привлечении нарушителей к уголовной ответственности, - сказано в сообщении.

Напомним, что глава Прибугской ОТГ Доманевского района Виктор Матющенко заявил, что лесники уничтожают лесополосы у него в районе.