Специальная антикоррупционная прокуратура по истечению сроков расследования закрыла дело против бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

Об этом сообщают Українські Новини, ссылаясь на слова представителя САП.

— Дело закрыли в конце декабря 2019 года, - заявил представитель.

Дело расследовалось с декабря 2016 года и закрылось после отклонения судом просьбы о приостановлении следствия. Из-за этого в декабре 2019 сроки следствия истекли.

Напомним, председателю Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) Михаилу Охендовскому вечером 13 декабря вручили уведомление о подозрении в уголовном производстве по делу о «черной кассы» Партии регионов сразу после прибытия в аэропорт Борисполь. Он отказался давать показания во время перекрестного допроса.