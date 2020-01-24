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Специальная антикоррупционная прокуратура по истечению сроков расследования закрыла дело против бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.
Об этом сообщают Українські Новини, ссылаясь на слова представителя САП.
— Дело закрыли в конце декабря 2019 года, - заявил представитель.
Дело расследовалось с декабря 2016 года и закрылось после отклонения судом просьбы о приостановлении следствия. Из-за этого в декабре 2019 сроки следствия истекли.
Напомним, председателю Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) Михаилу Охендовскому вечером 13 декабря вручили уведомление о подозрении в уголовном производстве по делу о «черной кассы» Партии регионов сразу после прибытия в аэропорт Борисполь. Он отказался давать показания во время перекрестного допроса.
Специальная антикоррупционная прокуратура по истечению сроков расследования закрыла дело против бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.
Об этом сообщают Українські Новини, ссылаясь на слова представителя САП.
— Дело закрыли в конце декабря 2019 года, - заявил представитель.
Дело расследовалось с декабря 2016 года и закрылось после отклонения судом просьбы о приостановлении следствия. Из-за этого в декабре 2019 сроки следствия истекли.
Напомним, председателю Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) Михаилу Охендовскому вечером 13 декабря вручили уведомление о подозрении в уголовном производстве по делу о «черной кассы» Партии регионов сразу после прибытия в аэропорт Борисполь. Он отказался давать показания во время перекрестного допроса.