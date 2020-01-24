В управляющей компании «Місто для людей» рассказали, что ремонт канализационной трубы у дома Парковая, 34, на который жаловались николаевцы, сделали качественно, а бетонную плиту установили только по просьбе жильцов дома.

Об этом сообщают в управляющей компании.

Как известно, в жильцы данного дома жаловались на некачественный ремонт трубы, который им сделали работники управляющей компании «Місто для людей».

В управляющей компании рассказали, что канализационная труба, которую их работники засыпали песком, была высокого качества и не нуждалась в использовании дополнительного защитного покрытия. Помимо этого, в компании добавили, что бетонную плиту установили исключительно по просьбе жильцов дома.

— Для ремонта данного канализационного участка была закуплена труба из твердого поливинилхлорида кольцевой жесткости без пластификаторов и наполнителей. По сертификату данная труба и фитинги имеют идеально гладкую, стойкую к износу внутреннюю стенку с эластичной сердцевиной, которая выдерживает как давление земли, так и транспортных нагрузок. Технические характеристики данной трубы позволяют ее прокладку в землю без использования дополнительного защитного покрытия (коробов, лотков и т.д). Бетонный короб, который появился позже, был установлен лишь по личной просьбе жильцов, - сообщили в компании.

Таким образом, как сообщили в управляющей компании, выполнение работ по установке трубопровода и обратная засыпка траншей были выполнены в соответствии с нормативами монтажа наружной канализации.

— В результате, при исполнении ремонтной работы, труба KG была установлена в существующий желоб и засыпана песчаной подушкой (h=250мм), что соответствует всем требованиям действующих строительных правил и норм Украины, - добавили в компании.

Также в «Місто для людей» отметили, что на сегодняшний день ремонтные работы выполнены, однако долг по адресу улица Парковая, 34, который составляет 77 тысяч 660 гривен, жильцы дома не погасили.

Напомним, что жительница города Николаева Валентина Ковальчук пожаловалась, что управляющая компания «Місто для людей Миколаїв» подняла тариф на 1 гривну 61 копейку, без предупреждений и разъяснений.