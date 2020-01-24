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Министр развития экономики Тимофей Милованов сообщил, в Украине постепенно сокращается уровень безработицы.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, по состоянию на сентябрь 2019 года уровень безработицы в Украине составляет 8,1% против 8,6% по состоянию на сентябрь прошлого года. Также Милованов подчеркнул, что сокращается также численность официально зарегистрированных безработных.
— О позитивных сдвигах свидетельствует и продолжающееся уменьшение среднегодового количества зарегистрированных безработных — с 460 200 человек в 2015 году до 306 800 человек в 2019 году, - сообщил он и добавил, что официально регистрируются в Службе занятости лишь 22% безработных.
Кроме этого, по словам Милованова, рынок труда в Украине нуждается в реформировании. Министр верит, что правительственный законопроект должен способствовать улучшению ситуации на рынке труда.
Напомним, что за 2019 год количество безработных в Николаевской области составило более 10 тысяч человек.
Министр развития экономики Тимофей Милованов сообщил, в Украине постепенно сокращается уровень безработицы.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, по состоянию на сентябрь 2019 года уровень безработицы в Украине составляет 8,1% против 8,6% по состоянию на сентябрь прошлого года. Также Милованов подчеркнул, что сокращается также численность официально зарегистрированных безработных.
— О позитивных сдвигах свидетельствует и продолжающееся уменьшение среднегодового количества зарегистрированных безработных — с 460 200 человек в 2015 году до 306 800 человек в 2019 году, - сообщил он и добавил, что официально регистрируются в Службе занятости лишь 22% безработных.
Кроме этого, по словам Милованова, рынок труда в Украине нуждается в реформировании. Министр верит, что правительственный законопроект должен способствовать улучшению ситуации на рынке труда.
Напомним, что за 2019 год количество безработных в Николаевской области составило более 10 тысяч человек.