Самборский горрайонный суд Львовской области обязал депутата Рудковского горсовета выплатить местной жительнице 7 500 тысяч гривен морального ущерба за то, что призывал уволить ее из мэрии из-за возраста.

Об этом пишет Zaxid.net.

Ответчик Михаил Михняк неоднократно обижал женщину в соцсетях в сентябре 2019: «Кто за то, чтобы исключить «Шурку» – Огородник Анну с исполнительного комитета! С ее преклонным возрастом и нетрудоспособностью? На ее место пойдет кто-то другой, молодой, а не бабушка бальзаковского возраста! Кто «за» пишите на моё имя обращение с коллективными подписями».

В зале суда потерпевшая пояснила, что после того, как увидела эти публикации, вынуждена была проходить курс лечения.

С депутатом также провели профилактические беседы правоохранители.

Напомним, что следственным управлением ГУНП Николаевской области разыскивается Владимир Шорников, подозреваемый в совершении ряда особо тяжких преступлений.