Фото: Interpol

В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

— Только что работниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии был задержан Алексей Москаленко (Левина), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Катерину Гандзюк, - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что в розыск Алексей Левин был объявлен в январе 2019 года. Также, с сентября 2019 года его разыскивал Интерпол.

Как известно, на советницу херсонского городского головы, активистку Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года при выходе из своего дома. Нападавший облил ее концентрированной серной кислотой. Гандзюк получила 40% ожогов тела, несколько месяцев лежала в больнице и перенесла несколько тяжелых операций. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

По информации СБУ, заказчик убийства Гандзюк был не один. Расследование установило подозреваемых исполнителей и организатора преступления Никиту Грабчук, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова и Сергея Торбин. Они признали вину и пошли на сделку со следствием, получив от 3 до 6 с половиной лет лишения свободы.

Подозреваемыми соорганизаторами преступления, по данным следствия, является Игорь Павловский и Алексей Левин, а заказчиком - глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.

Игорь Павловский находился под стражей, впрочем якобы из-за плохого самочувствия его отпустили под домашний арест, а впоследствии вообще оставили без меры пресечения. Алексей Левин сбежал еще в начале расследования и сейчас находится в розыске. Владислава Мангера арестовали, он вышел под залог и сейчас носит электронный браслет. Дело к нему объединили с делом Левина и приостановили в связи с розыском последнего.

Родные и друзья Екатерины Гандзюк считают, что к преступлению причастны также экс-глава ОГА Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук и правоохранители, которые помогали бежать Левину.

Алексей Москаленко (Левин) - уроженец Херсона, 41 год. Член известного в области ОПГ «Москалов», ранее судимый за серию убийств вместе со своим отцом (Алексеем Москаленко). Вышел на свободу в июне 2016 года по так называемому «закону Савченко». Левин был помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, близкого к главе облсовета Владиславу Мангеру.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков нападения на активистку.