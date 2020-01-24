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Украинский режиссер, писатель и сценарист, бывший пленник Кремля Олег Сенцов призвал международных партнеров Украины продолжать борьбу за освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных.
Об этом Сенцов заявил 24 января на круглом столе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, организованном постоянным представительством Украины при ООН, сообщает Укринформ.
— Украина и ее международные партнеры должны продолжать бороться за наших людей, которые удерживаются в тюрьмах как в оккупированном Крыму, так и на территории России, - сказал Олег Сенцов.
По его словам, после нескольких обменов пленными «наши люди остаются в тюрьмах Крыма и в России».
По его словам, ситуация с правами человека во временно оккупированном Крыму «ужасная и продолжает ухудшаться». Задача международного сообщества, прежде всего ООН, подчеркнул он, постоянно держать проблему оккупации Крыма и Донбасса на повестке дня.
— Россия тратит огромные ресурсы на пропаганду», - отметил он. Российская пропаганда, по его словам, сработала в Италии, где «без всяких доказательств» был осужден украинский нацгвардеец Виталий Маркив к 24 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели итальянского журналиста на Донбассе. «Об этом тоже надо постоянно говорить», - подчеркнул Олег Сенцов.
Отвечая на вопросы участников делегаций, он рассказал, что был хорошо осведомлен о давлении, которое оказывало международное сообщество на Россию относительно его освобождения, в частности о принятии Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму, в которой указывалось его имя. «Адвокат держал меня в курсе дел», - отметил он. Эти резолюции Сенцов считает ключевыми в освобождении его и других политических заключенных Кремля.
Он также поблагодарил делегации стран, которые присоединились к процессу его освобождения.
Напомним, ранее Олег Сенцов получил документы о почетном гражданстве Парижа.
Украинский режиссер, писатель и сценарист, бывший пленник Кремля Олег Сенцов призвал международных партнеров Украины продолжать борьбу за освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных.
Об этом Сенцов заявил 24 января на круглом столе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, организованном постоянным представительством Украины при ООН, сообщает Укринформ.
— Украина и ее международные партнеры должны продолжать бороться за наших людей, которые удерживаются в тюрьмах как в оккупированном Крыму, так и на территории России, - сказал Олег Сенцов.
По его словам, после нескольких обменов пленными «наши люди остаются в тюрьмах Крыма и в России».
По его словам, ситуация с правами человека во временно оккупированном Крыму «ужасная и продолжает ухудшаться». Задача международного сообщества, прежде всего ООН, подчеркнул он, постоянно держать проблему оккупации Крыма и Донбасса на повестке дня.
— Россия тратит огромные ресурсы на пропаганду», - отметил он. Российская пропаганда, по его словам, сработала в Италии, где «без всяких доказательств» был осужден украинский нацгвардеец Виталий Маркив к 24 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели итальянского журналиста на Донбассе. «Об этом тоже надо постоянно говорить», - подчеркнул Олег Сенцов.
Отвечая на вопросы участников делегаций, он рассказал, что был хорошо осведомлен о давлении, которое оказывало международное сообщество на Россию относительно его освобождения, в частности о принятии Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму, в которой указывалось его имя. «Адвокат держал меня в курсе дел», - отметил он. Эти резолюции Сенцов считает ключевыми в освобождении его и других политических заключенных Кремля.
Он также поблагодарил делегации стран, которые присоединились к процессу его освобождения.
Напомним, ранее Олег Сенцов получил документы о почетном гражданстве Парижа.