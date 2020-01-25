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NASA сообщило, что астронавтам Кристина Кох и Лука Пармитано впервые удалось испечь в космосе печенье.
Об этом сообщает The Guardian.
Благодаря эксперименту, который прошел на Международной космической станции (МКС), удалось испытать работу печи в условиях гравитации. Такое оборудование может пригодится для дальних перелетов.
Для приготовления нормального печенья в космосе потребуется в пять раз больше времени, чем на Земле. Печенье запекалось 130 минут при температуре 150 градусов Цельсия.
Астронавтам не удалось попробовать сладости, так как 7 января капсула SpaceX отвезла печенье на Землю. Тут изучат, не является ли вредным «космическая» выпечка.
NASA сообщило, что астронавтам Кристина Кох и Лука Пармитано впервые удалось испечь в космосе печенье.
Об этом сообщает The Guardian.
Благодаря эксперименту, который прошел на Международной космической станции (МКС), удалось испытать работу печи в условиях гравитации. Такое оборудование может пригодится для дальних перелетов.
Для приготовления нормального печенья в космосе потребуется в пять раз больше времени, чем на Земле. Печенье запекалось 130 минут при температуре 150 градусов Цельсия.
Астронавтам не удалось попробовать сладости, так как 7 января капсула SpaceX отвезла печенье на Землю. Тут изучат, не является ли вредным «космическая» выпечка.