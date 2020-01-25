NASA сообщило, что астронавтам Кристина Кох и Лука Пармитано впервые удалось испечь в космосе печенье.

Об этом сообщает The Guardian.

Благодаря эксперименту, который прошел на Международной космической станции (МКС), удалось испытать работу печи в условиях гравитации. Такое оборудование может пригодится для дальних перелетов.

Для приготовления нормального печенья в космосе потребуется в пять раз больше времени, чем на Земле. Печенье запекалось 130 минут при температуре 150 градусов Цельсия.

Астронавтам не удалось попробовать сладости, так как 7 января капсула SpaceX отвезла печенье на Землю. Тут изучат, не является ли вредным «космическая» выпечка.