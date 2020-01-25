Число погибших от вируса в Китае возросло до 41, более 1000 инфицированных.

Об этом сообщает Reuters.

Все 15 смертей, о которых сообщала комиссия, произошли в Ухане, столице провинции и эпицентре вспышки, которая находилась на карантине, поскольку Китай борется за распространение вируса.

Согласно последним данным, число людей, которые заболели пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, составило 1287 человек.

Отметим, что 36 пациентов с коронавирусом в Китае были вылечены и уже выписаны из больниц.