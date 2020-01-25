|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:25
|Заход солнца:
|16:43
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:43
|Заход солнца:
|16:37
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.1 грн
|24.5 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
Первый рейдерский захват в 2020 году обнаружила платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.
Об этом сообщается на ее сайте в пятницу, 4 января.
Отмечается, что 21 января владелец и директор ООО «Профтим» Олег Смирнов получил от Опендатабот сообщение о том, что собственником его компании стал неизвестный ему Максим Моисеев.
— После оповещения, пострадавший обратился в Министерство юстиции и узнал, что смена собственника была зарегистрирована государственным регистратором ЦНАП Печерской РГА Мельниковой Н.С. на основании, как потом выяснилось, поддельной доверенности, – говорится в сообщении.
Сообщается, что 23 декабря киевский частный нотариус Людмила Андрущенко заверила доверенность. Однако впоследствии злоумышленники подделали в ней регистрационные данные компании, подпись Смирнова и печать.
В итоге на основании поддельной доверенности были внесены недостоверные данные об учредителях предприятия.
— Скорее всего, преступники намеревались в дальнейшем завладеть корпоративными правами и активами компании, – заявил директор ООО Профтим.
Также сообщается, что уже подано заявление в правоохранительные органы и внесены сведения в ЕДРДР, направлена жалоба в Антирейдерскую комиссию Минюста.
— Благодаря быстрому реагированию со стороны закона владельца ООО Профтим дальнейшее переоформление компании и ее имущества остановлено, – отметили в Опендатабот.
По данным платформы, ежегодно в Украине происходит в среднем 400 рейдерских захватов. При этом, с 2014 года количество рейдерства постоянно растет.
Чаще всего рейдерские захваты происходят в Киеве и Киевской области. За последние пять лет здесь было зарегистрировано более 412 атак. На втором месте – Днепропетровская и Львовская области.
Напомним, что в Виннице полиция с привлечением бойцов «КОРДа» 13 мая пресекла попытку рейдерского захвата предприятия по улице Д. Нечая.
Первый рейдерский захват в 2020 году обнаружила платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.
Об этом сообщается на ее сайте в пятницу, 4 января.
Отмечается, что 21 января владелец и директор ООО «Профтим» Олег Смирнов получил от Опендатабот сообщение о том, что собственником его компании стал неизвестный ему Максим Моисеев.
— После оповещения, пострадавший обратился в Министерство юстиции и узнал, что смена собственника была зарегистрирована государственным регистратором ЦНАП Печерской РГА Мельниковой Н.С. на основании, как потом выяснилось, поддельной доверенности, – говорится в сообщении.
Сообщается, что 23 декабря киевский частный нотариус Людмила Андрущенко заверила доверенность. Однако впоследствии злоумышленники подделали в ней регистрационные данные компании, подпись Смирнова и печать.
В итоге на основании поддельной доверенности были внесены недостоверные данные об учредителях предприятия.
— Скорее всего, преступники намеревались в дальнейшем завладеть корпоративными правами и активами компании, – заявил директор ООО Профтим.
Также сообщается, что уже подано заявление в правоохранительные органы и внесены сведения в ЕДРДР, направлена жалоба в Антирейдерскую комиссию Минюста.
— Благодаря быстрому реагированию со стороны закона владельца ООО Профтим дальнейшее переоформление компании и ее имущества остановлено, – отметили в Опендатабот.
По данным платформы, ежегодно в Украине происходит в среднем 400 рейдерских захватов. При этом, с 2014 года количество рейдерства постоянно растет.
Чаще всего рейдерские захваты происходят в Киеве и Киевской области. За последние пять лет здесь было зарегистрировано более 412 атак. На втором месте – Днепропетровская и Львовская области.
Напомним, что в Виннице полиция с привлечением бойцов «КОРДа» 13 мая пресекла попытку рейдерского захвата предприятия по улице Д. Нечая.