Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве адвоката в Кропивницком в августе 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

Как известно, в августе 2019 года В Кропивницком возле здания следственного изолятора неизвестные расстреляли адвоката.

В полиции сообщают, что трое задержанных - местные жители в возрасте 45, 48 и 54 года.

— В рамках уголовного производства на территории Кропивницкого и области правоохранители провели порядка 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства, - говорится в сообщении.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Отмечается, что операцию по задержанию проводили совместно с спецподразделением КОРД, ротой полиции особого назначения «Альфа».

Напомним, что 30 января 2019 года, на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял двоих человек.