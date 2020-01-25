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Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве адвоката в Кропивницком в августе 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.
Как известно, в августе 2019 года В Кропивницком возле здания следственного изолятора неизвестные расстреляли адвоката.
В полиции сообщают, что трое задержанных - местные жители в возрасте 45, 48 и 54 года.
— В рамках уголовного производства на территории Кропивницкого и области правоохранители провели порядка 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства, - говорится в сообщении.
Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Отмечается, что операцию по задержанию проводили совместно с спецподразделением КОРД, ротой полиции особого назначения «Альфа».
Напомним, что 30 января 2019 года, на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял двоих человек.
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве адвоката в Кропивницком в августе 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.
Как известно, в августе 2019 года В Кропивницком возле здания следственного изолятора неизвестные расстреляли адвоката.
В полиции сообщают, что трое задержанных - местные жители в возрасте 45, 48 и 54 года.
— В рамках уголовного производства на территории Кропивницкого и области правоохранители провели порядка 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства, - говорится в сообщении.
Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Отмечается, что операцию по задержанию проводили совместно с спецподразделением КОРД, ротой полиции особого назначения «Альфа».
Напомним, что 30 января 2019 года, на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял двоих человек.