Наследники династии Ротшильдов подали иск на 110 миллионов евро к муниципалитету Вены из-за имущества, конфискованного во времена нацистской Германии.

Об этом пишет «Дождь».

Сообщается, что это один из крупнейших в истории исков о реституции — возвращении одним государством имущества другого, захваченного во время войны.

В иске идет речь об имуществе фонда, основанного бароном Альбертом фон Ротшильдом в 1905 году, в частности, о дворце в стиле раннего барокко, который стал одним из первых в мире центров для лечения психиатрических заболеваний.

Фондом управлял попечительский совет, который в 1938 году захватили нацисты, после чего имущество фонда распродали по сильно заниженным ценам: часть получили власти Вены, часть — представители нацистской Германии.

В 1956 году фонд Ротшильда возобновил работу, но наследникам его основателя об этом не сообщили — власти Вены сочли, что с ними сложно связаться, и контроль над ним перешел к городским властям.

Статус фонда долгое время не вызывал вопросов, однако в последние годы власти Вены начали распродавать недвижимость — это совпало с резким ростом цен на нее.

Истцы, в частности, живущий в Нью-Йорке правнук Альберта фон Ротшильда, считают, что власти Вены хитро воспользовались тем, что было сделано путем применения грубой силы в 1938 году.

Напомним, что суд в Северной Каролине вынес решение по делу Кевина Ховарда, узнавшего о том, что его жена ему изменяет. Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов.