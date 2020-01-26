Пассажир из ОАЭ забыл в аэропорту «Борисполь» свой багаж, в котором находилось 113 телефонов Apple iPhone и 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro на общую сумму почти 1,8 миллион гривен.

Об этом сообщается на странице Государственной таможенной службы в Facebook.

Багаж забыли пассажиры одного из авиарейсов из ОАЭ. При оформлении данных чемоданов таможенники обнаружили 44 iPhone 11 в упаковке, 63 iPhone 10 без упаковки, шесть iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников Air Pods Pro.

О забытом багаже владельцы вспомнили только через несколько недель. Так как пассажиры нарушили таможенные правила, по решению суда телефоны и наушники изъяли.

Напомним, что подрядчики американской Apple Inc. планируют начать сборку новой бюджетной модели iPhone в феврале текущего года.