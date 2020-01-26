Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проводит внеплановые проверки противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей. В Николаеве выявили серьезные нарушения в «СКП» «Гуртожиток»

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Основное внимание уделяется состоянию путей эвакуации, систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Также проверяют наличие и исправность первичных средств для тушения пожаров, комплектацию пожарных щитов и обеспечения зданий противопожарным водоснабжением, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Николаевской области особого внимания заслуживает вопрос обеспечения пожарной безопасности общежитий. Во время проверки на объектах «СКП» «Гуртожиток» был выявлен ряд нарушений, которые могут привести к возникновению пожара: «Вполне смело можно утверждать, что жители общежитий ежедневно подвергают себя опасности».

На объектах нет необходимого количества первичных средств пожаротушения, в ненадлежащем состоянии находится электросеть, здания и сооружения не защищены от прямых попаданий молнии и друие нарушения.

— В последние годы состояние объектов только ухудшается... О ситуации, которая сложилась на предприятии, Главное управление ГСЧС в Николаевской области проинформировало руководство города и предприятия. Управлние также намерено представить материалы в административный суд для принятия соответствующих решений, в случае несвоевременного устранения выявленных нарушений, - говорится в сообщении.

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