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В пробах льда из Тибета в возрасте 15 тысяч лет ученые обнаружили 28 неизвестных науке вирусов.
Об этом сообщает Live Science со ссылкой на работы ученых, передаёт Громадське.
Пробы льда собрали в 2015 году ученые из США и Китая, для этого они просверлили 50 метров ледника на Тибете. При сверлении и транспортировке поверхность проб была загрязнена бактериями, исследовалась внутренняя часть образцов.
Лед поместили в холодную комнату с температурой -5 градусов по Цельсию и использовали стерильную ленточную пилу для срезания по пол сантиметра с внешнего слоя проб. Затем лед промыли этанолом и отплавили еще по 0,5 сантиметра.
В результате ученые промыли образцы стерильной водой, убедившись, что они не заражены другими бактериями и вирусами.
Исследователи отметили, что из-за таяния ледников по всему миру образцы древних вирусов в дальнейшем могут быть потеряны. Также из-за глобального потепления неизвестные патогены могут попасть в окружающую среду и причинить вред здоровью и жизни людей.
Напомним, что по данным, опубликованным в воскресенье, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае.
В пробах льда из Тибета в возрасте 15 тысяч лет ученые обнаружили 28 неизвестных науке вирусов.
Об этом сообщает Live Science со ссылкой на работы ученых, передаёт Громадське.
Пробы льда собрали в 2015 году ученые из США и Китая, для этого они просверлили 50 метров ледника на Тибете. При сверлении и транспортировке поверхность проб была загрязнена бактериями, исследовалась внутренняя часть образцов.
Лед поместили в холодную комнату с температурой -5 градусов по Цельсию и использовали стерильную ленточную пилу для срезания по пол сантиметра с внешнего слоя проб. Затем лед промыли этанолом и отплавили еще по 0,5 сантиметра.
В результате ученые промыли образцы стерильной водой, убедившись, что они не заражены другими бактериями и вирусами.
Исследователи отметили, что из-за таяния ледников по всему миру образцы древних вирусов в дальнейшем могут быть потеряны. Также из-за глобального потепления неизвестные патогены могут попасть в окружающую среду и причинить вред здоровью и жизни людей.
Напомним, что по данным, опубликованным в воскресенье, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае.