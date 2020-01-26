Появился сайт, где можно отследить количество больных и погибших от короновируса в мире.

Данный сайт называется «Уханьская вспышка коронавируса».

Отмечается, что китайские программисты создали сайт, где в онлайн режиме можно отследить количество заразившихся и количество погибших от короновируса в разных странах.

Напомним, что по данным, опубликованным в воскресенье, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае.