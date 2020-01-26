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Появился сайт, где можно отследить количество больных и погибших от короновируса в мире.
Данный сайт называется «Уханьская вспышка коронавируса».
Отмечается, что китайские программисты создали сайт, где в онлайн режиме можно отследить количество заразившихся и количество погибших от короновируса в разных странах.
Напомним, что по данным, опубликованным в воскресенье, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае.
Появился сайт, где можно отследить количество больных и погибших от короновируса в мире.
Данный сайт называется «Уханьская вспышка коронавируса».
Отмечается, что китайские программисты создали сайт, где в онлайн режиме можно отследить количество заразившихся и количество погибших от короновируса в разных странах.
Напомним, что по данным, опубликованным в воскресенье, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае.