Речь идет о бегстве 1962 года. Тогда братья Джон и Кларенс Энглин и их друг Фрэнк Моррис бесследно исчезли из тюрьмы на острове Алькатрас, который расположен в заливе Сан-Франциско. Обычно заключенные, которые пытались убежать и переплыть залив, погибали из-за сильного течения, а их тела прибивало к берегу. Эта тройка исчезла бесследно.

В 2015 году друг семьи Энглин опубликовал фото, сделанное в Бразилии 13 лет после побега, на котором якобы изображены братья. Тогда проверить это было невозможно.

Теперь специалисты по распознаванию лиц показали фото своему искусственному интеллекту. Он математически анализирует изображение и ищет совпадения.

С вероятностью в 99,7% алгоритм установил, что на фото из Бразилии изображены именно братья, которые в 1962 году бежали из Алькатраса. Удалось ли это сделать их другу Фрэнку Морису, до сих пор не известно.

Отмечается, что дело в отношении их побега до сих пор не закрыто. Сейчас мужчинам должно быть не более, чем 80 лет.

Всего из Алькатраса пытались убежать 36 человек. В случае братьев и их друга, они сделали отверстие в стене, на кровати положили вместо себя кукол из папье-маше, а залив планировали переплыть на надувной лодке из дождевиков.

Сейчас тюрьма на острове Алькатрас расформирована, на ее месте создали музей.

Напомним, что в четверг, 23 января, в исправительной колонии, расположенной в селе Константиновка Арбузинского района Николаевской области, повесился осужденный.