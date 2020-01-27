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Министр финансов Великобритании Саджид Джавид представил изображение памятной монеты, которая была выпущена по случаю выхода страны из Европейского союза (Brexit) 31 января.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании, передают Буквы.
Монета темно-синего цвета имеет номинал в 50 пенсов. На ней белыми буквами на английском языке написан лозунг: «Мир, процветание и дружба со всеми странами». Также на монете написана дата Brexit – 31 января 2020 год.
Министерство финансов страны обеспечило изготовление 3 млн таких монет. До конца года планируется выпустить еще 7 млн. Они будут доступны в банках, почтовых отделениях и магазинах уже в день выхода Великобритании из ЕС.
— Эта монета знаменует собой начало захватывающей новой главы в британской истории, — написал член парламента Британии и канцлер казначейства Саджид Джавид в Twitter.
Также ведомство выпустит специальную сувенирную монету по случаю Brexit, которую уже согласились приобрести 13 тысяч человек.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского союза.
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид представил изображение памятной монеты, которая была выпущена по случаю выхода страны из Европейского союза (Brexit) 31 января.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании, передают Буквы.
Монета темно-синего цвета имеет номинал в 50 пенсов. На ней белыми буквами на английском языке написан лозунг: «Мир, процветание и дружба со всеми странами». Также на монете написана дата Brexit – 31 января 2020 год.
Министерство финансов страны обеспечило изготовление 3 млн таких монет. До конца года планируется выпустить еще 7 млн. Они будут доступны в банках, почтовых отделениях и магазинах уже в день выхода Великобритании из ЕС.
— Эта монета знаменует собой начало захватывающей новой главы в британской истории, — написал член парламента Британии и канцлер казначейства Саджид Джавид в Twitter.
Также ведомство выпустит специальную сувенирную монету по случаю Brexit, которую уже согласились приобрести 13 тысяч человек.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского союза.