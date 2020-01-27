Вследствие вызванной коронавирусом пневмонии за минувшие сутки в Китае умерли 24 человека. Количество инфицированных увеличилось до 2794 человек.

Об этом сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения, передает «Интерфакс».

Общее количество умерших составляет 80 человек. Новые случаи смертей зафиксированы в провинции Хубэй, центром которой является город Ухань.

За сутки число заболевших увеличилось на 769 новых случаев. Под подозрением на заражение коронавирусом находятся около 3,8 тысяч человек.

В то же время, два человека успешно вылечили от заболевания и выписали из больниц.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус отправился в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа.