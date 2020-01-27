Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения от имени правительства своей страны за неспособность защитить евреев во время Второй мировой войны.

Об этом он сказал на мероприятии в Амстердаме, посвященном памяти жертв Холокоста, в преддверии 75-летия освобождения лагеря смерти Освенцим, сообщает «Европейская правда».

— Учитывая то, что среди нас остались последние выжившие, я прошу прощения от имени правительства за действия правительства в то время. Я делаю это, понимая, что ни одно слово не может описать нечто столь же огромное и ужасное, как Холокост. В целом, мы сделали слишком мало. Недостаточно защиты, недостаточно помощи, недостаточно признания, - добавил Марк Рютте.

Рютте сказал, что, хотя некоторые голландские чиновники сопротивлялись во время нацистской оккупации, слишком многие просто сделали, как им сказали.

Это первое подобное извинение, высказанное нидерландским премьер-министром.

Приблизительно 102 000 из 6 миллионов евреев, убитых во время Холокоста, прибыли из Нидерландов.

Около 75% из 140 тысяч евреев, которые жили в Нидерландах до Холокоста, были убиты немецкими нацистами и их местными сторонниками.

Ранее нидерландские правительства приносили извинения за то, как обращались с евреями, пережившими зверства во время Второй мировой войны, по возвращении домой из концентрационных лагерей, но уклонялись от осуждения роли страны в преследовании евреев и других меньшинств во время немецкой оккупации.

Напомним, что сегодня, 27 января, в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Этот день провозглашен резолюцией Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны.