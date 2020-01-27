Житель Николаева возмутился состоянием автодороги Н-14 «Кропивницкий-Николаев», после ремонта которой глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что проезжаемость трассы значительно улучшилась.

Об этом написал Александр Поважницкий в группе «Николаев - лучший город» в Facebook.

Как известно, глава ОГА Александр Стадник прокатился от Николаева до границы с Кропивницким, после чего заявил, что этот маршрут теперь можно проехать за 1,5 часа, а не за 4, как это было три месяца назад.





— Это та трасса на Кропивницкий, по которой губернатор сделал отчёт: проездная и отремонтирована. Поверили и поехали. Хорошо, что не было дождя. Не рекомендую ехать напрямую через Капустину Балку, Воссиятское. Уважаемый Стадник, я даже не представляю по какой дороге Вы ехали, что она Вам понравилась. Как был пи***ц - так он и остался. СПА-СИ-БО!, - написал Александр Поважницкий.

Напомним, в октябре, во время совещания в Николаевской ОГА при участии министра инфраструктуры Владислава Криклия, Александр Стадник пожаловался на плохую работу дорожников и заявил, что хочет больше 8 миллиардов для дорог Николаевщины.

Также ранее сообщалось, что на ремонты и строительство автодорог в Николаевской области в 2020 году планируется выделить 4 миллиарда 200 миллионов гривен.