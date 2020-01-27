Государственная миграционная служба Украины за 4 года выдала гражданам более 4,3 миллиона паспортов в виде ID-карточек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что в 2016 году было оформлено около 280 тысяч ID-карт, в 2017 году — более 1,1 миллиона, в 2018 году — более 1,3 миллиона, в 2019 году — почти 1,6 миллион.

В МВД напомнили, что каждый владелец паспорта-книжечки может по желанию обменять его на новый паспорт-карточку. А каждый гражданин Украины, достигший 14 лет, может сразу получить ID-карту.

Также там добавили, что паспорт гражданина Украины, изготовленный в форме пластиковой карточки более износостойкий, чем бумажный аналог. Новый паспорт содержит электронный бесконтактный чип, который невозможно изменить или скопировать, что делает подделку электронных документов практически невозможной.

Напомним, что с 1 июля 2019 года выросла стоимость услуг по оформлению паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.