В Николаевской области будут судить двоих вандалов, которые надругались над могилами на кладбище в селе Козубовка Доманевского района.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В прокуратуре сообщают, что вандалами оказались частные предприниматели, которые оказывают услуги по реставрации памятников. В частности, предприниматели украли ограждения из почти 50 могил. После чего похищенное перевезли в другой район и продали на одном из пунктов приема металлолома.

— Действия злоумышленников квалифицированы по части 3 статьи 297 УК Украины, то есть надругательство над могилой, совершенное из корыстных побуждений. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет, - сказано в сообщении.

Напомним, что в Николаеве полиция разоблачила двух мужчин, которые надругались над могилами в микрорайоне Большая Корениха.