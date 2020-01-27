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В Николаевской области будут судить двоих вандалов, которые надругались над могилами на кладбище в селе Козубовка Доманевского района.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
В прокуратуре сообщают, что вандалами оказались частные предприниматели, которые оказывают услуги по реставрации памятников. В частности, предприниматели украли ограждения из почти 50 могил. После чего похищенное перевезли в другой район и продали на одном из пунктов приема металлолома.
— Действия злоумышленников квалифицированы по части 3 статьи 297 УК Украины, то есть надругательство над могилой, совершенное из корыстных побуждений. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаеве полиция разоблачила двух мужчин, которые надругались над могилами в микрорайоне Большая Корениха.
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В Николаевской области будут судить двоих вандалов, которые надругались над могилами на кладбище в селе Козубовка Доманевского района.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
В прокуратуре сообщают, что вандалами оказались частные предприниматели, которые оказывают услуги по реставрации памятников. В частности, предприниматели украли ограждения из почти 50 могил. После чего похищенное перевезли в другой район и продали на одном из пунктов приема металлолома.
— Действия злоумышленников квалифицированы по части 3 статьи 297 УК Украины, то есть надругательство над могилой, совершенное из корыстных побуждений. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаеве полиция разоблачила двух мужчин, которые надругались над могилами в микрорайоне Большая Корениха.