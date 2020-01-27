При самом благоприятном раскладе работы по поднятию либо демонтажу танкера Delfi, который затонул на пляже «Дельфин», займут практически весь курортный сезон.

Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии сообщил вице-мэр Олесь Янчук, передаёт Думская.

Как известно, собственник танкера «Delfi» хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.

По его словам, собственник судна получил месячный срок на поднятие танкера, однако он пока не проявляет интереса к объекту.

— По истечении срока этим должна заняться администрация морских портов, однако на все про все им потребуются 20-25 миллионов гривен и 100 дней. То есть, если даже работы начнутся в начале марта, мы застанем их на протяжении всего курортного сезона, что очень плохо, — отметил он.

Городской голова Геннадий Труханова выразил озабоченность тем, кто будет летом охранять Delfi от желающих на него попасть.

— Я же прекрасно понимаю, что сотни мальчишек, парней, приезжих захотят его исследовать и попасть внутрь, проявить себя. И обязательно кто-нибудь что-то себе повредит. Это в лучшем случае. Я так понимаю, что единственный способ – физически его охранять, а это силы, средства, деньги, — отметил Геннадий Труханова.

В итоге Труханов заявил, что будет связываться с госструктурами и пытаться ускорить проведение работ.

Напомним, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышена в 90 раз.