По состоянию на январь 2020 года задолженность за потребленный природный газ клиентов ООО «Николаевгаз Сбыт» составляет 588 миллион гривен.

Об этом пишет «Экономическая правда».

Отмечается, что из-за больших задолженностей, которые абоненты своевременно не оплатили, от газоснабжения было отключено 2 тысячи 93 должника.

Помимо этого, за прошлый год предприятие разослало потребителям 31 тысячу предупреждений о наличии долга и 6 тысяч 243 поручения о прекращении газоснабжения. При этом 2 тысячи 441 потребитель газа заключил с предприятием договор реструктуризации.

— Если у потребителя образовался долг, мы предлагаем избежать отключения от газоснабжения и заключить договор реструктуризации. Договор можно заключить на полгода, 9 месяцев или даже на год - все зависит от финансовых возможностей потребителя, - сообщает директор «Николаевгаз Сбыта» Дмитрий Маслов.

Напомним, что Николаев оказался одним из 5 областных городов Украины, в котором не снизили тариф на отопление для горожан.