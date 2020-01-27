В Украине планируют выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса.

Такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, где обсудили ситуацию вокруг распространения нового коронавируса и организации противоэпидемической защиты населения Украины.

— Планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине, - сказано в сообщении.

Отмечается, что Минздраву совместно с Центром общественного здоровья поручили усилить работу колл-центра для информирования украинцев о ситуации с распространением коронавируса.