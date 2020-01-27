|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:23
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:40
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.6 грн
|EUR
|26.65 грн
|27.15 грн
В Украине планируют выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса.
Такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, где обсудили ситуацию вокруг распространения нового коронавируса и организации противоэпидемической защиты населения Украины.
— Планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине, - сказано в сообщении.
Отмечается, что Минздраву совместно с Центром общественного здоровья поручили усилить работу колл-центра для информирования украинцев о ситуации с распространением коронавируса.
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
В Украине планируют выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса.
Такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, где обсудили ситуацию вокруг распространения нового коронавируса и организации противоэпидемической защиты населения Украины.
— Планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине, - сказано в сообщении.
Отмечается, что Минздраву совместно с Центром общественного здоровья поручили усилить работу колл-центра для информирования украинцев о ситуации с распространением коронавируса.