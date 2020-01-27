Коммунальное предприятие «Центр защиты животных» просит жителей Николаева приютить или способствовать поиску новых владельцев для 20 щенков.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

— Очень сложно найти человека, которого бы не тронули милые маленькие щенки! Сегодня на коммунальном предприятии Николаевского городского совета «Центр защиты животных» таких волшебных созданий целых двадцать! И все они мечтают найти свой теплый дом и добрых хозяев. Все щенки забавные, общительные и сообразительные. Есть спокойные и чувственные, есть активные и лающие. Девочки и мальчики, пушистые и не слишком, - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый желающий сможет подобрать себе животное, а также на предприятии обещают провести бесплатную стерилизацию щенка по достижению определенного возраста.

— Каждый найдет себе собачку по душе, по характеру, стилю жизни. Можете быть уверены, он обязательно будет вам верным и любящим другом, защитником. После достижения соответствующего возраста, выбранная вами собака будет бесплатно стерилизована на предприятии. Ждем вас в гости с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30. Дополнительная информация по тел. (0512) 47 21 92; (097) 364 75 96, - говорится в сообщении.

Напомним, что временно исполняющим обязанности директора коммунального предприятия «Центр защиты животных» в Николаеве станет 27-летний юрист Виктор Линник.