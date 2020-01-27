Авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp!, прекращает летную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщили в SkyUp, туроператор возвращает своих туристов с китайского острова Хайнань 29 января и 1 февраля.

— С самого начала мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом, вспыхнувшим в Китае. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщения между странами, мы приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта. Безопасность наших туристов имеет для нас наивысший приоритет, - сообщили в авиакомпании.

Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань, в ближайшие время имеют право на возврат стоимости тура.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины объявило, что с воскресенья, 26 января, в международном аэропорту Борисполь (Киевская обл.) начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая, подготовлены специалисты и оборудование.