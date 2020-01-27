Министерство здравоохранения Камбоджи подтвердило первый случай заболевания китайским коронавирусом в городе-провинции Сиануквиль.

Об этом сообщает VoaCambodia.

«В понедельник вечером министерство здравоохранения Камбоджи подтвердило первый случай заболевания новым коронавирусом в прибрежной провинции Сиануквиль», — пишут в издании.

Так, по словам министра здравоохранения Мам Бунхена, заболевший мужчина прилетел в Сиануквиль вместе с семьей из Уханя. Трое других членов его семьи в настоящее время находятся под наблюдением.

Сообщается, что семья прибыла в Камбоджу 23 января, а уже 25 января у 60-летнего гражданина Китая стали проявляться симптомы гриппа.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом.