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Министерство здравоохранения Камбоджи подтвердило первый случай заболевания китайским коронавирусом в городе-провинции Сиануквиль.
Об этом сообщает VoaCambodia.
«В понедельник вечером министерство здравоохранения Камбоджи подтвердило первый случай заболевания новым коронавирусом в прибрежной провинции Сиануквиль», — пишут в издании.
Так, по словам министра здравоохранения Мам Бунхена, заболевший мужчина прилетел в Сиануквиль вместе с семьей из Уханя. Трое других членов его семьи в настоящее время находятся под наблюдением.
Сообщается, что семья прибыла в Камбоджу 23 января, а уже 25 января у 60-летнего гражданина Китая стали проявляться симптомы гриппа.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом.
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Министерство здравоохранения Камбоджи подтвердило первый случай заболевания китайским коронавирусом в городе-провинции Сиануквиль.
Об этом сообщает VoaCambodia.
«В понедельник вечером министерство здравоохранения Камбоджи подтвердило первый случай заболевания новым коронавирусом в прибрежной провинции Сиануквиль», — пишут в издании.
Так, по словам министра здравоохранения Мам Бунхена, заболевший мужчина прилетел в Сиануквиль вместе с семьей из Уханя. Трое других членов его семьи в настоящее время находятся под наблюдением.
Сообщается, что семья прибыла в Камбоджу 23 января, а уже 25 января у 60-летнего гражданина Китая стали проявляться симптомы гриппа.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом.