Жители Первомайска обеспокоены тем, что содержание очистных сооружений в селе Конецполь попадает в Южный Буг.

Об этом написала в фейсбук-сообществе «Рада Громади міста Первомайськ» Елена Пешкова, опубликовав соответствующие фото и видео.

«Мы получили известие о том, что новые временные канализационные сооружения, к которым поступают стоки канализации (фекалии) от комплекса пятиэтажных домов в селе Конецполь, не справляются со своими функциями. Как мы видим на видео — содержание переливается и образует озеро и дальше течет непосредственно в реку. Особенно опасно тем, что они (сооружения, — прим.) расположены на близком расстоянии от реки», — рассказала Елена Пешкова.

По ее словам, ситуация грозит местной экологической катастрофой, поскольку из реки производится забор воды для Первомайска.

«Указанные сомнительные сооружения представлены вроде как современные технологии, которые очищают воду с помощью отстаивания и заселения специальных бактерий. А по факту, представляют собой выкопанную наспех яму, в которую зарыты три емкости, содержание которых переливается из одной в другую, и затем сливается на землю (а сейчас — переливается через края). Создается впечатление, что некоторые насмехаются над гражданами, называя это недоразумение очистными сооружениями», — отметила она.

Стоит отметить, что осенью прошлого года на место несколько раз выезжали госинспекторы по охране окружающей среды. Во время обследования территории факт слива нечистот подтвердился, о чем свидетельствует отчет на сайте Государственной экологической инспекции в Николаевской области.

«В ходе обследования установлено, что Конецпольским сельским советом создано коммунальное предприятие «Кодыма» с целью осуществления отвода и очистки сточных вод, которое обеспечивает деятельность канализационной системы от жилых домов ОСМД «Надежда» (комплекс пятиэтажных домов) в селе Конецполь. Факт слива с временного сооружения очистных подтвердился. Зафиксирован сброс сточных вод на рельеф местности на площади 226,2 м2 и слив сточных вод в реку Южный Буг», — говорится в отчете.

Пробы почвы и воды показали превышение содержания аммония в 1,5 раза, нитратов в 2,7 раза, фосфора в 2,8 раза по сравнению с фоновой пробой, что свидетельствует об их загрязнения.

Журналисты издания Гард.City побывали на месте и пообщались с местными жителями, которые рассказали, что раньше в селе были нормальные сооружения, но «их уничтожили, потому что понадобилась земля».

— Теперь они решили строить очистные для канализации в 40 метрах от человеческого жилья. Вы слышите, как сейчас пахнет, а что будет потом, как мы будем жить? У нас нет водопровода, мы пьем из скважин, колодцев, вода близко под землей — метров 3, 5, 6. Если здесь будут отстаивать канализацию, какая у нас будет вода? — комментирует житель Конецполя.

Сельский голова Николай Ребрий на вопрос журналистов издания о том, почему для очистных сооружений было выбрано именно это место, ответил вопросом «А где?», пишет Гард.City.

Также Николай Ребрий заверил, что очистные сооружения, в случае их постройки (вместо временных, — прим.) будут находиться в земле, строиться все будет качественно и, по его мнению, такие сооружения никаким образом не ухудшат качество жизни конецпольцев.

Напомним, летом в селе Коблево Николаевской области произошла авария на канализационном коллекторе, в результате которой несколько улиц затопило стоками.