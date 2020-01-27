Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая CCTV.

Об этом

В китайской столице зафиксировали первую смерть от нового коронавируса, вспышка которого произошла в городе Ухань.

Отмечается, что умершему 50 лет. Он раньше посещал Ухань, а вирус у него обнаружили 22 января.

Таким образом, на настоящий момент количество погибших от коронавируса лиц составляет 82. Все случаи зафиксированы в Китае.

Ранее сообщалось, что в Камбодже зафиксировали первый случай заражения китайским коронавирусом.