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Отмечается, что умершему 50 лет. Он раньше посещал Ухань, а вирус у него обнаружили 22 января.
Таким образом, на настоящий момент количество погибших от коронавируса лиц составляет 82. Все случаи зафиксированы в Китае.
Ранее сообщалось, что в Камбодже зафиксировали первый случай заражения китайским коронавирусом.
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Отмечается, что умершему 50 лет. Он раньше посещал Ухань, а вирус у него обнаружили 22 января.
Таким образом, на настоящий момент количество погибших от коронавируса лиц составляет 82. Все случаи зафиксированы в Китае.
Ранее сообщалось, что в Камбодже зафиксировали первый случай заражения китайским коронавирусом.