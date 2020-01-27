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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года.
Об этом сообщается в публикации ПФУ в Facebook.
По данным Пенсионного фонда, получают выплаты:
Напомним, в Human Rights Watch отметили, что в Украине больше всего нарушают права пенсионеров, журналистов и крымских татар.
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года.
Об этом сообщается в публикации ПФУ в Facebook.
По данным Пенсионного фонда, получают выплаты:
Напомним, в Human Rights Watch отметили, что в Украине больше всего нарушают права пенсионеров, журналистов и крымских татар.