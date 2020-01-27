Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года.

Об этом сообщается в публикации ПФУ в Facebook.

По данным Пенсионного фонда, получают выплаты:

до 1500 грн — 0,7% пенсионеров

от 1501 грн до 2000 грн — 34,8%

от 2001 грн до 3000 грн — 34,2%

от 3001 грн до 4000 грн — 12,4%

от 4001 грн до 5000 грн — 6,3%

от 5001 грн до 10000 грн — 9,3%

свыше 10000 грн — 2,3%

Напомним, в Human Rights Watch отметили, что в Украине больше всего нарушают права пенсионеров, журналистов и крымских татар.