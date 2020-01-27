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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уточнила оценку уровня угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне.
Уровень угрозы на мировом уровне является «высоким», а не «умеренным», как было указано в первых версиях отчета ВОЗ, сообщает Straits Times.
В докладе по ситуации вокруг распространения коронавируса из Китая, опубликованном поздно вечером в воскресенье, 26 января, говорится, что уровень угрозы «в Китае — очень высокий, на региональном уровне — высокий, на мировом — высокий».
В ВОЗ заявили, что в отчетах за четверг, пятницу и субботу, где говорилось, что глобальная угроза была «умеренной», допустили «ошибку».
Ранее ВОЗ не стала объявлять вспышку коронавируса в Китае «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». Это обозначение используется для глобальных эпидемий, для борьбы с которыми требуются координированные международные ответные меры.
Число летальных случаев, вызванных новым коронавирусом, возросло до 81. На провинцию Хубэй, где расположен город Ухань, приходится 76 смертей.
В Китае число подтвержденных случаев заражения превысило 2700.
Ранее сообщалось, что США, Япония и Франция объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса 2019nCoV.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уточнила оценку уровня угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне.
Уровень угрозы на мировом уровне является «высоким», а не «умеренным», как было указано в первых версиях отчета ВОЗ, сообщает Straits Times.
В докладе по ситуации вокруг распространения коронавируса из Китая, опубликованном поздно вечером в воскресенье, 26 января, говорится, что уровень угрозы «в Китае — очень высокий, на региональном уровне — высокий, на мировом — высокий».
В ВОЗ заявили, что в отчетах за четверг, пятницу и субботу, где говорилось, что глобальная угроза была «умеренной», допустили «ошибку».
Ранее ВОЗ не стала объявлять вспышку коронавируса в Китае «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». Это обозначение используется для глобальных эпидемий, для борьбы с которыми требуются координированные международные ответные меры.
Число летальных случаев, вызванных новым коронавирусом, возросло до 81. На провинцию Хубэй, где расположен город Ухань, приходится 76 смертей.
В Китае число подтвержденных случаев заражения превысило 2700.
Ранее сообщалось, что США, Япония и Франция объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса 2019nCoV.