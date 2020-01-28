В Украине аферисты воспользовались появлением вируса в мире и уже придумали способ на этом заработать.

На фоне распостранившегося в Китае коронавируса в мире поднялась паника, которой пользуются мошенники, пишет Сегодня.

На одном из крупнейших украинских сайтов интернет-объявлений 27 января появилась возможность купить некую «вакцину от коронавируса».

В описании «товара» говорится, что «разработано данное противоядие в Израиле лучшими специалистами своего дела».

Предприимчивые аферисты даже припугнули потенциальных покупателей тем, что «жуткий вирус добрался до нас из Китая».

Владелец «чудо-вакцины» живет в Харькове, но готов продать ее любому желающему в любой точке Украины чуть дороже, чем на 100 долларов. Стоимость такой «пустышки» составляет 2,5 тысяч гривен.

Как известно, официально Министерство здравоохранения не подтверждало у госпитализированных с симптомами ОРВИ на территории Украины наличие смертельной инфекции.

И хотя работа по разработке вакцины действительно ведется в нескольких странах, ни Минздрав, ни международное медицинское сообщество не подтвердило действенность ни одной из вакцин, которые были созданы на сегодняшний день.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уточнила оценку уровня угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне. Уровень угрозы на мировом уровне является «высоким», а не «умеренным», как было указано в первых версиях отчета ВОЗ