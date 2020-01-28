Основатель Microsoft Билл Гейтс в конце 2018 года предсказал мощный пандемический вирус в Китае, жертвами которого в течение 6 месяцев могут стать 33 миллиона человек.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на выступление Гейтса на конференции, организованной Медицинским обществом штата Массачусетс в декабре 2018 года.

— Есть одна область, в которой мир не достиг большого прогресса. Это готовность к пандемии. В случае биологических угроз нам не хватает ощущения серьезности. Человечество должно готовиться к пандемиям так же серьезно, как к войне, - цитирует издание миллиардера-филантропа.

Как отмечается, во время конференции Гейтс обнародовал исчерпывающее исследование Института моделирования заболеваний, в котором выяснилось, насколько быстро в современных условиях может распространяться новая болезнь.

По этим оценкам, потенциальный взрыв эпидемии в Китае мог бы всего за полгода убить около 33 миллионов человек во всем мире.

Ранее сообщалось, фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $10 миллионов на борьбу с распространением в мире нового смертельного коронавируса.