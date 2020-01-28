|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:22
|Заход солнца:
|16:47
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:39
|Заход солнца:
|16:42
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.6 грн
|EUR
|26.65 грн
|27.15 грн
По оценкам Организаций Объединенных Наций (ООН), в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса.
Об этом сообщается в Twitter ООН.
Отмечается, что 1,1 миллион из которых - это люди, старше 60 лет.
— С начала конфликта на востоке страны гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более 1 миллиона человек - но это меньше половины всех нуждающихся. По оценкам ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 миллиона жителей востока, из которых 1,1 миллиона - старше 60 лет, - говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре прошлого года Международная организация по миграции (МОМ) направила в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» 17 грузовиков с гуманитарной помощью.
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
По оценкам Организаций Объединенных Наций (ООН), в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса.
Об этом сообщается в Twitter ООН.
Отмечается, что 1,1 миллион из которых - это люди, старше 60 лет.
— С начала конфликта на востоке страны гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более 1 миллиона человек - но это меньше половины всех нуждающихся. По оценкам ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 миллиона жителей востока, из которых 1,1 миллиона - старше 60 лет, - говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре прошлого года Международная организация по миграции (МОМ) направила в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» 17 грузовиков с гуманитарной помощью.