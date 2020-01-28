По оценкам Организаций Объединенных Наций (ООН), в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса.

Об этом сообщается в Twitter ООН.

Отмечается, что 1,1 миллион из которых - это люди, старше 60 лет.

— С начала конфликта на востоке страны гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более 1 миллиона человек - но это меньше половины всех нуждающихся. По оценкам ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 миллиона жителей востока, из которых 1,1 миллиона - старше 60 лет, - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре прошлого года Международная организация по миграции (МОМ) направила в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» 17 грузовиков с гуманитарной помощью.