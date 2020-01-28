В селе Морозовка на Киевщине священник отказался служить панихиду по погибшему воину, а мать бойца выгнал из церкви. Кроме того, он назвал Дениса Поповича, который погиб возле Донецкого аэропорта, братоубийцей.

С недавних пор священник еще и выставил охрану возле церкви, чтобы туда не могли попасть селяне, которые поддерживают присоединение храма к Православной Церкви Украины, сообщает ТСН.

Священник слова матери киборга категорически отрицает. Селяне говорят, что конфликт с ним начался еще тогда, когда прихожане захотели перейти из Московского патриархата в Православную Церковь Украины. С тех пор у храма частная охрана. Люди отмечают, что храм охраняют неизвестные в бронежилетах.

В свою очередь, священник опасается, что будут штурмовать. Но люди готовы были и дальше бороться за свою правду без столкновений, говорится в сюжете канала. Службу правили на улице, а когда стало холодно, в одной из сельских хат. Потом перешли в помещение для банкетов, но когда столкнулись с пренебрежением к украинским воинам, терпение лопнуло.

Теперь стало известно, что священник забрал документы на переход к Православной Церкви Украины. Он же уверяет, что это пожелали прихожане, которых якобы, не меньше чем тех, которые правят службу вне церкви.

«Прихожане захотели. Это не я», — говорит священник храма Успения Богородицы отец Николай.

Мать киборга планирует с общиной построить новый храм, украинский, на земле, которую сельский совет обещает выделить семье героя войны Дениса Поповича.

Ранее сообщалось, что Православная церковь Украины планирует запустить собственное мобильное приложение, оно будет называться «Моя церковь».