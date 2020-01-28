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В течение прошлых выходных дней спасатели в Средиземном море спасли более 480 мигрантов, которые пытались добраться до европейских стран.
Об этом сообщает DW.
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
В течение прошлых выходных дней спасатели в Средиземном море спасли более 480 мигрантов, которые пытались добраться до европейских стран.
Об этом сообщает DW.